السعودية اليوم / استئصال كيس كلابي من كبد ثلاثيني بجازان



جيزان 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

تمكَّن فريق الجراحة العامة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من استئصال كيس كلابي بحجم 8.4 * 6.2 من كبد ثلاثيني بنجاح.

وأوضحت صحة جازان أن المريض حضر لقسم الطوارئ يعاني من آلام شديدة في البطن واستفراغ واصفرار في العين ، وبعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية تبين وجود كتلة في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

وبيَّنت أن الفريق الطبي قام بإجراء عملية جراحية استغرقت ساعتين لاستئصال الكيس بالكامل، مع ربط وإصلاح القنوات المرارية الكبدية اللاصقة في الورم والمحافظة على أوردة الكبد، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء.

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22:40ت م

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