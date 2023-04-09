السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب توقِّع اتفاقيةَ تنفيذ الدراسة التقويمية المؤسسية لكلية جدة العالمية



جدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

وقَّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي- اليوم، اتفاقيةَ تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي لكلية جدة العالمية، وذلك بمقر الكلية بمدينة جدة.

وقَّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمَّاخ، ومن جانب الكلية رئيس مجلس إدارة شركة كلية جدة العالمية الدكتور صالح بن جميل ملائكة.

وهدفت الاتفاقية إلى تنفيذ إجراءات الاعتماد على المستوى المؤسسي للكلية، حيث إن عملية المراجعة والاعتماد للمؤسسات تشمل عددًا من الخطوات بعد التقدم بطلب الحصول على الاعتماد المؤسسي، ومن ثم التحقق من تأهل المؤسسة للاعتماد، يليه تشكيل الفريق وتحديد موعد الزيارة الميدانية لإعداد تقرير عن المراجعة الذي يعقبه قرار الاعتماد، وبعد القرار تكون هناك متابعة دورية للمؤسسة المعتمدة.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات والكليات

يذكر أن مركز "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.

// انتهى //

22:16ت م

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جدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسوقَّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي- اليوم، اتفاقيةَ تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي لكلية جدة العالمية، وذلك بمقر الكلية بمدينة جدة.وقَّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمَّاخ، ومن جانب الكلية رئيس مجلس إدارة شركة كلية جدة العالمية الدكتور صالح بن جميل ملائكة.وهدفت الاتفاقية إلى تنفيذ إجراءات الاعتماد على المستوى المؤسسي للكلية، حيث إن عملية المراجعة والاعتماد للمؤسسات تشمل عددًا من الخطوات بعد التقدم بطلب الحصول على الاعتماد المؤسسي، ومن ثم التحقق من تأهل المؤسسة للاعتماد، يليه تشكيل الفريق وتحديد موعد الزيارة الميدانية لإعداد تقرير عن المراجعة الذي يعقبه قرار الاعتماد، وبعد القرار تكون هناك متابعة دورية للمؤسسة المعتمدة.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات والكليات السعودية ؛للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.يذكر أن مركز "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.// انتهى //22:16ت م0176

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.