ثقافي / روائع العمارة الإسلامية على جدران وقباب المسجد الحرام



مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

تتميز جدران وأروقة المسجد الحرام أنها ذات طراز مستمد من فن العمارة الإسلامي، من خلال الحوائط ذات الارتفاعات العالية والأسقف المزخرفة بالآيات الكريمة، إضافة إلى انتشار الرخام الفاخر والمشربيات المذهبة.

وتظهر جماليات الطراز الإسلامي على أبواب المسجد الحرام من حيث ارتفاعها وزخرفتها التي تصل إلى الغاية في الإبداع والحرفية، حيث صنعت من أجود أنواع الخشب، وكسيت بالمعدن المصقول وزينت بالنحاسيات حتى بدت تحفة فنية رائعة.

ويبرز نظام الأعمدة و الإسطوانات كفن من فنون العمارة الإسلامية في الرواق العثماني،الذي حظي بالكثير من التجديدات والتحسينات منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - حتى أبنائه الملوك من بعده إلى العهد الزاهر لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

وتشكل مآذن المسجد الحرام في قوامها الشاهق وطرازها المعماري الفريد معلماً بارزاً للفن الإسلامي، ويمكن مشاهدتها من جميع الجهات للقادم للبيت العتيق.

ويشاهد جلياً أثر العمارة الإسلامية في التوسعة

وتقع القباب الزجاجية الثابتة بالطابق الثاني بإجمالي عدد (6 وحدات)، وأبعاد (9×14م)، وارتفاع داخلي(35.5م) وارتفاع خارجي (2 متر)، ووزن حوالي (20 طنًّا) ، كما تقع القباب الثابتة أعلى القاعات الوسطية الموجودة بالطابق الثاني بإجمالي عدد (4 وحدات)، وقطر خارجي (16.6 مترًا)، وارتفاع داخلي (9.6 أمتار)، وارتفاع خارجي (13.6مترًا)، وزن (25طنًّا) للوحدة بواجهات خارجية وداخلية من الرخام والزجاج للفتحات، وأسطح خارجية من الفسيفساء الملون، وأسقف داخلية من الخشب المرصع بالأحجار الكريمة.

// انتهى //

22:13ت م

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مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واستتميز جدران وأروقة المسجد الحرام أنها ذات طراز مستمد من فن العمارة الإسلامي، من خلال الحوائط ذات الارتفاعات العالية والأسقف المزخرفة بالآيات الكريمة، إضافة إلى انتشار الرخام الفاخر والمشربيات المذهبة.وتظهر جماليات الطراز الإسلامي على أبواب المسجد الحرام من حيث ارتفاعها وزخرفتها التي تصل إلى الغاية في الإبداع والحرفية، حيث صنعت من أجود أنواع الخشب، وكسيت بالمعدن المصقول وزينت بالنحاسيات حتى بدت تحفة فنية رائعة.ويبرز نظام الأعمدة و الإسطوانات كفن من فنون العمارة الإسلامية في الرواق العثماني،الذي حظي بالكثير من التجديدات والتحسينات منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - حتى أبنائه الملوك من بعده إلى العهد الزاهر لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود حفظه الله.وتشكل مآذن المسجد الحرام في قوامها الشاهق وطرازها المعماري الفريد معلماً بارزاً للفن الإسلامي، ويمكن مشاهدتها من جميع الجهات للقادم للبيت العتيق.ويشاهد جلياً أثر العمارة الإسلامية في التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، وفي تصاميمها الجمالية الفريدة التي انعكست على واجهات مباني المسجد الحرام في أسقفه، وحوائطه وأعمدته، وكسوة الكعبة المشرفة وبابها الذي في غاية الجمال والبهاء، ومن الأمثلة الشاهدة على تلك التصاميم قباب المسجد الحرام، والتي تأتي بـ (22) قبة، منها (12) زجاجية متحركة، و(6 ) زجاجيات ثابتات على منسوب الطابق الثاني والثاني ميزانين، وأربع قباب ثابتات على القاعات الوسطية الموجودة بالطابق الثاني، وتقع القبة المتحركة أعلى الممر الشرقي لمبنى التوسعة السعودية الثالثة بقطر خارجي (36م)، وارتفاع داخلي (25م) ووزن (800 طن)، بواجهات داخلية و خارجية من الرخام والزجاج للفتحات، وأما الأسطح الخارجية من الفسيفساء الملون، وأسقف داخلية من الخشب المرصع بالأحجار الكريمة، وتفتح القباب الزجاجية عن طريق وحدة تحكم مركزية لتوفير التهوية الطبيعة حينما تكون درجة الحرارة مناسبة، وتقع القباب الزجاجية المتحركة أعلى الأفنية الخلفية والوسطية بإجمالي عدد (12 وحدة)، بأبعاد القبب (28.5×17 مترًا)، وارتفاع خارجي (8.75 أمتار)، ووزن حوالي (300 طن)، وتفتح القباب الزجاجية عن طريق وحدة تحكم مركزية؛ لتوفير التهوية الطبيعية حينما تكون درجة الحرارة مناسبة.وتقع القباب الزجاجية الثابتة بالطابق الثاني بإجمالي عدد (6 وحدات)، وأبعاد (9×14م)، وارتفاع داخلي(35.5م) وارتفاع خارجي (2 متر)، ووزن حوالي (20 طنًّا) ، كما تقع القباب الثابتة أعلى القاعات الوسطية الموجودة بالطابق الثاني بإجمالي عدد (4 وحدات)، وقطر خارجي (16.6 مترًا)، وارتفاع داخلي (9.6 أمتار)، وارتفاع خارجي (13.6مترًا)، وزن (25طنًّا) للوحدة بواجهات خارجية وداخلية من الرخام والزجاج للفتحات، وأسطح خارجية من الفسيفساء الملون، وأسقف داخلية من الخشب المرصع بالأحجار الكريمة.// انتهى //22:13ت م0173

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.