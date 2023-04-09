السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تنظِّمُ معرضًا للتعريف بالمخطوطات الإسلامية



المدينة المنورة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

نظَّمَت رئاسة المسجد النبوي، معرضًا خاصًّا للمخطوطات، بمناسبة اليوم العالمي للمخطوطات، حيث استهدف الزائرين والباحثين والمهتمين بالمخطوطات الإسلامية وتاريخها وكيفية المحافظة عليها .

ويأتي هذا المعرض للتأكيد على أهمية هذا الأرث العظيم لخدمة جميع شرائح زوار المسجد النبوي على تنوع اهتماماتهم، وتوفير أفضل بيئة لهم من الناحية التعبدية والعلمية والتاريخية.

// انتهى //

21:45ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.