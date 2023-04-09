السعودية اليوم / هيئة فنون العمارة والتصميم توقِّع مذكرةَ تفاهم مع منظمة المعماريين الفرنسيين (أفيكس) لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة



باريس 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

وقَّعت هيئة فنون العمارة والتصميم مذكرة تفاهم مع منظمة المعماريين الفرنسيين (أفيكس)؛لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة.

وجرت مراسم التوقيع في مقر المنظمة الرئيسي في باريس، حيث مثَّل الهيئة رئيستها التنفيذية الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، فيما مثَّل المنظمة أمينتها العامة مادلين هوبرت.

وتعزز هذه الشراكة التعاون المشترك بين الطرفين عبر تفعيل عدة مسارات، ومن أبرزها؛ دعم تنفيذ برامج التدريب والتوظيف للطلاّب والمختصين السعوديين في قطاعات العمارة والتصميم بواسطة جهات مقترحة من المنظمة، وذلك بعد المواءمة مع الجهات المختصة بالمملكة، وتقديم المحاضرات في الجامعات

كما تُركز المذكرة على بحث سبل التعاون في فعاليات ومسابقات وجوائز العمارة والتصميم، وترشيح جهات للمشاركة في الفعاليات المقامة من الطرفين. كما تضمنت الاتفاقية إمكانية وجود مكاتب للمنظمة والجهات المرتبطة به ذات الاختصاص بقطاعات العمارة والتصميم في المملكة.

وتأتي المذكرة في إطار تعزيز شراكات هيئة فنون العمارة والتصميم الدولية مع أهم المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية والشركات في قطاع العمارة والتصميم؛ لدعم التميز في القطاع،وتوظيف الخبرات والإمكانيات بما يسهم في عكس الثقافة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمجالات العمارة والتصميم بالمملكة.

// انتهى //

21:17ت م

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باريس 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسوقَّعت هيئة فنون العمارة والتصميم مذكرة تفاهم مع منظمة المعماريين الفرنسيين (أفيكس)؛لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة.وجرت مراسم التوقيع في مقر المنظمة الرئيسي في باريس، حيث مثَّل الهيئة رئيستها التنفيذية الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، فيما مثَّل المنظمة أمينتها العامة مادلين هوبرت.وتعزز هذه الشراكة التعاون المشترك بين الطرفين عبر تفعيل عدة مسارات، ومن أبرزها؛ دعم تنفيذ برامج التدريب والتوظيف للطلاّب والمختصين السعوديين في قطاعات العمارة والتصميم بواسطة جهات مقترحة من المنظمة، وذلك بعد المواءمة مع الجهات المختصة بالمملكة، وتقديم المحاضرات في الجامعات السعودية عبر ترشيح خبراء ومختصين في قطاعات العمارة والتصميم.كما تُركز المذكرة على بحث سبل التعاون في فعاليات ومسابقات وجوائز العمارة والتصميم، وترشيح جهات للمشاركة في الفعاليات المقامة من الطرفين. كما تضمنت الاتفاقية إمكانية وجود مكاتب للمنظمة والجهات المرتبطة به ذات الاختصاص بقطاعات العمارة والتصميم في المملكة.وتأتي المذكرة في إطار تعزيز شراكات هيئة فنون العمارة والتصميم الدولية مع أهم المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية والشركات في قطاع العمارة والتصميم؛ لدعم التميز في القطاع،وتوظيف الخبرات والإمكانيات بما يسهم في عكس الثقافة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمجالات العمارة والتصميم بالمملكة.// انتهى //21:17ت م0157

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