السعودية اليوم / تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الحناكية والمهد



المدينة المنورة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً اليوم، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة المدينة المنورة تصحب بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.

وأفاد التنبيه أن الحالة تشمل محافظات الحناكية, والمهد،وتستمر حتى الساعة الـ 03 من صباح الاثنين.

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21:01ت م

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