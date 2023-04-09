السعودية اليوم / تأهبًا للحالة المطرية.. وكالة شؤون المسجد النبوي تكثِّف جهودَها للمحافظة على سلامة الزوار والمصلين



المدينة المنورة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

كثَّفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعداداتها للحالة المطرية-إذ من المتوقع هطول أمطار على منطقة المدينة المنورة- وذلك حرصًا على جاهزية وتطبيق خطة الطوارئ للأمطار للمحافظة على سلامة الزوار والمصلين.

وعملت الإدارة - بالتعاون مع الإدارات الخدمية- على التأكد من رفع السجاد الموجود في ساحات المسجد النبوي، إضافة إلى تكثيف أعداد العمالة وتزويدهم بالمعدات للإسهام الفعال في عملية التجفيف.

كما حرصت الإدارة - بالتنسيق مع الإدارة المعنية- على فتح المظلات في أثناء هطول الأمطار؛ذلك حرصا من وكالة شؤون المسجد النبوي على تقديم جميع الخدمات وتذليل العقبات، وتوفير أجواء آمنة مطمئنة؛ ليؤدي الزائرون عبادتهم بكل يسر وسهولة.

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20:51ت م

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