السعودية اليوم / أمطار خفيفة على المدينة المنورة



المدينة المنورة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:50ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.