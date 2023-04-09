السعودية اليوم / أمانة نجران وبلدياتها تزيل 44483م2 من مخلفات البناء خلال مارس الماضي



نجران 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

أزالت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها 44483م2 من مخلفات البناء، خلال شهر مارس الماضي، وذلك ضمن أعمالها الميدانية في معالجة عناصر التشوه البصري في مدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، أن الأمانة وبلدياتها قامت بحصر لكميات ومعالجات عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري، وذلك بإزالة 108 حواجز خرسانية، وإصلاح 18911 متراً مربعاً من حفر الشوارع، وصيانة 652 عمود إنارة، وصيانة 3008 مترات مربعة من الأرصفة المتهالكة، وإعادة دهان 13300 متر طولي من "بدورات" الأرصفة، و177 متراً طولياً من الخطوط الأرضية، إضافةً إلى معالجة 470 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة 145 من حاويات وتكدس النفايات، وإزالة 39 سيارة تالفة، وتسوير مبانٍ تحت الإنشاء بطول 1066 م2، وملعبين مهجورين، وصيانة وإضافة دورات مياه عامة عددها 46، ومعالجة 40 موقعاً من مواقع الباعة المتجولين.

وأكد أن الأمانة مستمرة في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري، وفقاً لخطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحقيقاً لرؤية 2030؛لرفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة.

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20:49ت م

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