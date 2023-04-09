

جدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة -بفضل الله- من إنقاذ وإعادة النبض لامرأة معتمره في العقد السادس من العمر من الجنسية المصرية ، وذلك خلال تواجدها في ساحات الحرم المكي.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور مصطفى بلجون أن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغاً مساء يوم أمس، يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالساحة الشرقية ( مصليات النساء ) بالحرم المكي، وعند وصول الفريق الطبي تبين وجود إمرأة مستلقيه على الأرض وتدخلت على الفور الفرق الإسعافية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي إلى أن عاد النبض ولله الحمد، وتم نقل المريضة إلى مستشفى أجياد العام، حيث تم وضعها تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة.

// انتهى //

19:24ت م

0139





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهلال الأحمر ينجح في إسعاف معتمرة تعرضت لنوبة قلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.