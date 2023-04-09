السعودية اليوم / زوار المسجد النبوي يصطحبون أطفالهم للتعرّف على تاريخ وفضل مسجد المصطفى



المدينة المنورة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

يصطحب زوار المسجد النبوي من المصلين خلال أدائهم صلواتهم في هذا الشهر الكريم أطفالهم؛وذلك لتعريفهم على عظمة المكان والزمان ، وتعويدهم على أداء الصلوات وزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم في سن مبكرة.

ورصدت عدسة "واس" تواجد الأطفال مع ذويهم للصلاة في المسجد النبوي والتعرف على تاريخ وفضل زيارة المسجد النبوي وسط تنظيم مميز من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وتهيئة كل ما يحتاجه زائر المسجد النبوي.

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19:20ت م

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