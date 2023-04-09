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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، يشهد الدوري السعودي، دوري روشن للمحترفين، اليوم الأحد، انطلاق مباراة النصر السعودي ضد الفيحاء في الجولة 23 من منافسات الدوري بملعب مدينة المجمعة الرياضية.

“تجد المباراة أسفل الصفحة”

النصر السعودي والفيحاء

ويدخل النصر السعودي المباراة بعدما تمكن من تحقيق فوزًا عريضًا بالجولة الماضية على العدالة بخماسية شهدت توقيع كريستيانو رونالدو على هدفين منها، بينما الفيحاء فتلقى هزيمة من الهلال بهدفين دون رد، جمّدت رصيده من النقاط عند 24 نقطة في المركز العاشر بـترتيب الدوري السعودي.

مباراة النصر والفيحاء اليوم مباشر

وتبدأ مباراة النصر السعودي ضد الفيحاء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شاشة قناة SSC1 SD السعودية من خلال التردد التالي:

بث مباشر مباراة النصر والفيحاء اليوم

- القمر الصناعي: عرب سات.

- تردد قنوات SSC السعودية: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل مباراة النصر السعودي ضد الفيحاء

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل النصر السعودي ضد الفيحاء كالتالي:

حراسة مرمى النصر السعودي ضد الفيحاء: نواف العقيدي.

خط دفاع النصر السعودي ضد الفيحاء: سلطان الغنام – عبدالإله العمري – عبدالله مادو – جيسلان كونان.

خط وسط النصر السعودي ضد الفيحاء: عبد الله الخيبري – لويز غوستافو - عبدالرحمن النجعي.

خط هجوم النصر السعودي ضد الفيحاء: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - جلال الدين ماشاريبوف.

ترتيب الدوري السعودي

ويأتي ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر السعودي ضد الفيحاء، كالتالي:

الاتحاد - 53 نقطة

النصر - 52 نقطة

الشباب - 47 نقطة

الهلال - 45 نقطة

التعاون - 36 نقطة

الفتح - 35 نقطة

ضمك - 28 نقطة

الطائي - 27 نقطة

الرائد - 26 نقطة

الفيحاء - 24 نقطة

وتنطلق مباراة النصر والفيحاء اليوم الأحد في تمام التاسعة مساء وتبث عبر قنوات السعودية الرياضية وبتعليق فهد العتيبي.

ويستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مواجهة اليوم بين النصر والفيحاء في الجولة الـ 23 لمنافسات دوري روشن السعودي.

ويدخل النصر مواجهة اليوم من أجل الانتصار ومواصلة ملاحقة الاتحاد المتصدر بفارق نقطة واحدة عن العالمي.

يتواجد النصر حاليا في المركز الثاني برصيد 52 نقطة بينما يتواجد الفيحاء في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.