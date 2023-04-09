ع السعودية اليوم / مدير فرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة يستقبل القنصل الصيني



جدة 18 رمضان 1444 هـالموافق 09 أبريل 2023 م واس

استقبل مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، بمقر الفرع بجدة اليوم، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة وانغ تشي مين.

وجرى خلال الاستقبال استلام البراءة القنصلية وتبادل الأحاديث الودية.

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18:52ت م

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