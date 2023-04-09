السعودية اليوم / عدسة "واس" توثق أجواء الطمانية والسكينة التي يعيشها ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

وثقت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

17:33ت م

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مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمكة المكرمة ما يشهده المسجد الحرام هذه الأيام من كثافة عالية في أعداد المصلين والمعتمرين , حيث جالت على أروقة وساحات وصحن المطاف بالمسجد الحرام وسجلت مشاهد لقاصدي البيت العتيق وهم يعيشون في طمأنينة وروحانية وسكينة وخشوع خلال أداء عباداتهم ونسكهم , سائلين الله المغفرة في هذا الشهر الفضيل , ومثمنين لقيادة المملكة ما وفرته من خدمات وما سخرته من إمكانيات لا حصر لها لضيوف الرحمن .// انتهى //17:33ت م0127

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