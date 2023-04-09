السعودية اليوم / تدشين فعاليات الريادة النسائية في الاستثمار التعليمي بنجران



نجران 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

دشَّنَ مدير تعليم نجران اليوم فعاليات ملتقى "الريادة النسائية في الاستثمار التعليمي.. الواقع والرؤية المستقبلية" الذي نظمه مكتب التعليم الأهلي ، مستهدفًا المستثمرات ومالكات المدارس الأهلية والمعاهد بالمنطقة .

كما نظَّمَ مكتب التعليم الأهلي بتعليم نجران ,لقاء ‏"التعليم الأهلي المكتسبات النوعية وتميز الأداء التعليمي" ، بحضور مدير تعليم المنطقة فهد عقالا ، ومديرة مكتب التعليم الأهلي سارة آل فاضل .

واستهدف اللقاء ، مُلاك ومالكات ومديري ومديرات المدارس الأهلية والمعاهد بالمنطقة ، وتضمن عدداً من المحاور كان منها إضاءات حول تميز الأداء التعليمي في المدارس ، وتجويد المخرجات التعليمية والحرص على التعليم النوعي ، وتسليط الضوء على المبادرات والإنجازات للمدارس والطلاب ، وتأهيل المعلمين والمعلمات وتقديم الدعم اللازم والبرامج التعليمية الإثرائية .

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17:04ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.