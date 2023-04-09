الصلح والاعتذار ينهيان خلافات ما قبل الإفطار شهدت محافظات جازان خلال 14 يوما الأولى من شهر رمضان، تسجيل نحو 40 مشاجرة وخلاف بين مواطنين، والتي انتهت بالصلح، إذ يعد وقت المغرب أبرز... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 18 رمضان 1444 هـ 18 رمضان 1444 هـ 446 وظيفة أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة نجران أعلنت جامعة نجران عن توفر 446 وظيفة أكاديمية شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات على درجة (أستاذ ـ أستاذ مشارك ـ أستاذ مساعد ـ محاضر)،... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 18 رمضان 1444 هـ 18 رمضان 1444 هـ الأرصاد : أتربة مثارة على نجران وبيشة وتثليث وطريب أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 18 رمضان 1444 هـ 18 رمضان 1444 هـ تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في مكة وجدة والطائف وبيشة أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ليوم الأحد. وأوضحت... المناطق دوت الخليج المناطق دوت الخليج 18 رمضان 1444 هـ 18 رمضان 1444 هـ الإعفاء لأئمة أجروا مساكنهم شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لـ«دوت الخليج»، على عدم أحقية الإمام أو المؤذن تأجير سكنه... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 18 رمضان 1444 هـ 18 رمضان 1444 هـ 382 ألف ريال غرامات لرعي إبل وأغنام ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 32 مخالفًا لنظام البيئة، 23 مواطنًا، و9 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 644 متنًا من... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 18 رمضان 1444 هـ 18 رمضان 1444 هـ 4 مهن عدلية بلا سجل تجاري شددت وزارة التجارة على فروعها بأن 4 مهن عدلية، لا تتطلب استخراج السجل التجاري، كون تراخيصها تصدر من قبل وزارة العدل.وتضمن التوجيه أن... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 18 رمضان 1444 هـ 18 رمضان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر أمر ملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله محافظا للدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.