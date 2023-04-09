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الصلح والاعتذار ينهيان خلافات ما قبل الإفطار
شهدت محافظات جازان خلال 14 يوما الأولى من شهر رمضان، تسجيل نحو 40 مشاجرة وخلاف بين مواطنين، والتي انتهت بالصلح، إذ يعد وقت المغرب أبرز...
446 وظيفة أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة نجران
أعلنت جامعة نجران عن توفر 446 وظيفة أكاديمية شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات على درجة (أستاذ ـ أستاذ مشارك ـ أستاذ مساعد ـ محاضر)،...
الأرصاد : أتربة مثارة على نجران وبيشة وتثليث وطريب
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح...
تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في مكة وجدة والطائف وبيشة
أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ليوم الأحد. وأوضحت...
الإعفاء لأئمة أجروا مساكنهم
شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لـ«دوت الخليج»، على عدم أحقية الإمام أو المؤذن تأجير سكنه...
382 ألف ريال غرامات لرعي إبل وأغنام
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 32 مخالفًا لنظام البيئة، 23 مواطنًا، و9 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 644 متنًا من...
4 مهن عدلية بلا سجل تجاري
شددت وزارة التجارة على فروعها بأن 4 مهن عدلية، لا تتطلب استخراج السجل التجاري، كون تراخيصها تصدر من قبل وزارة العدل.وتضمن التوجيه أن...
كانت هذه تفاصيل خبر أمر ملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله محافظا للدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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