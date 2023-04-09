السعودية اليوم / تجمع القصيم يحصل على اعتماد "سباهي" لمركز صحي "كبد" بمحافظة عيون الجواء



عيون الجواء 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

حصل تجمع القصيم الصحي على شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية" سباهي" ، لمركز صحي" كبد" بمحافظة عيون الجواء ، ليصبح عدد المراكز الصحية الحاصلة على الاعتماد من سباهي بمنطقة القصيم 62 مركزاً.

وبين التجمع أن حصول مركز صحي كبد على الاعتماد جاء بعد اجتيازه لمعايير التقييم الشامل ، وتحقيق متطلبات الاعتماد الأساسية ، والالتزام التام باللوائح المتعلقة بسلامة المرضى ، وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية الأولية ، بما يتماشى مع الاشتراطات الصحية العالمية في تطبيق أنظمة الجودة بجوانبها كافة ، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك الاعتماد له أهمية في تعزيز جوانب ثقة المستفيدين من المرضى والمراجعين ، ورفع من مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم في المركز ، وليضاف هذا النجاح إلى روزنامة مشاريع التأهيل والتطوير للخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف المنشآت الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في عموم محافظات منطقة القصيم.

وأكد أن تطبيق معايير الجودة والالتزام بأنظمتها والارتقاء بمضامينها والتحسين المستمر للخدمات الطبية في جميع منشآته ومرافقه الصحية يمثل أهمية أولوية كبيرة في سلم اهتماماته ، بما ينعكس على تجسيد مبادرات برنامج التحول الصحي ، ويتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، في بناء وطن طموح ومجتمع صحي مزدهر ، ومواصلة السعي الدؤوب نحو تحقيق المزيد من المنجزات المتميزة والنجاحات اللافتة.

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15:59ت م

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