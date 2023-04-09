السعودية اليوم / البيئة توقع اتفاقية مع جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

وقَّع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم مع جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، وذلك لتنظيم العلاقة بينهما في برامج خدمة المجتمع، حيث مثّل الوزارة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، ومثل الجمعية في توقيع المذكرة رئيس مجلس الإدارة عايض بن عبدالله بن درهم.

وجاء توقيع المذكرة ليجسد اهتمام الطرفين بتعزيز المسؤولية الاجتماعية وقيام كل طرف بدوره في خدمة المجتمع وإثراء البرامج والمبادرات المقدمة له، من خلال المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والاهتمام بفئات المجتمع المتنوعة، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة المشاركة الفاعلة في مبادرات ومشروعات الخدمات الاجتماعية التي تجسد دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية.

كما تهدف هذه المذكرة إلى توطيد العلاقة بين الجهتين لتحقيق عدة أهداف منها ، الحفاظ على موارد المياه وترشيد استهلاكها، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه في المجتمع عن طريق الندوات والمحاضرات والنشرات التوعوية، وتفعيل دور المتطوعين والمتطوعات في تنفيذ المبادرات الاجتماعية والبيئية، وقد التقت إرادة الطرفين على تقديم خدماتهما ضمن منظومة من العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع، من خلال وضع إطار عام لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك .

ويأتي توقيع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة لمثل هذه المذكرات، انطلاقاً من حرصها على تمكين العمل التطوعي واستدامته في مختلف التخصصات التي تخدم المجتمع وتعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية بما يواكب مستهدفات الرؤية التنموية 2030، من خلال التوسع في شراكاتها المجتمعية الداعمة للعمل التطوعي، لزيادة عدد المتطوعين والمتطوعات واستنهاض هممهم لمضاعفة جهودهم المجتمعية التي تترك أثرها الإيجابي المستدام في المجتمع وتدعم جهود التنمية، خاصة وأن قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة أتاح التسجيل في مختلف الفرص التطوعية التي تضم العديد من التخصصات، والتي أبرزَ المتطوعون من خلالها قدراتهم المتميزة في خدمة المجتمع، انطلاقاً من ولائهم وحرصهم على الارتقاء بمكتسبات الوطن.

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15:25ت م

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