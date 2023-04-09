السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية للخدمات المشتركة



الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.

// انتهى //

15:04ت م

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