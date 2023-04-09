السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين



عمّان 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة، اليوم، سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه سبل التعاون والتنسيق والاطلاع على التجربة الأردنية في مجال رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة من العسكريين.

واستمع السفير السديري إلى إيجاز حول طبيعة عمل الهيئة وأهم الأعمال والواجبات التي تضطلع بها، إضافة إلى إنجازاتها وتطلعاتها في مجال خدمة ورعاية المصابين العسكريين وذويهم.

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14:55ت م

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