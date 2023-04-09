السعودية اليوم/ سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية



عمّان 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة، اليوم، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب نقيب الجيولوجيين الأردنيين المهندس خالد الشوابكة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المملكتين الشقيقتين في مجال الطاقة الذرية والجيولوجيا والوقوف على برامج بناء القدرات والكوادر الوطنية في هذا المجال.

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14:51ت م

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