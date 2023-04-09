السعودية اليوم / الصحة" توعّي الصائمين بأهمية الصحة النفسية في رمضان



الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

أطلقت "الصحة" حملة توعوية تحت شعار " رمضانك مفتاح"، بهدف توعية الصائمين بأهمية الصحة النفسية خلال شهر رمضان المبارك .

ونشرت "الصحة "عبر منصاتها الإعلامية "إنفوجرافيك"، رسالة رمضانية افتراضية موجهة إلى المجتمع، نصها "تستطيع أن تحافظ على سلامتك عندما تمارس نشاطاً رياضياً كالمشي، وتعطي الآخرين وتساعدهم كالتبرع بالدم، وتتواصل مع الآخرين كزيارة الأصدقاء وصلة الرحم.

// انتهى //

14:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.