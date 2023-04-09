السعودية اليوم / وزارة الرياضة ومنصة جود الإسكان تُطلقان حملة "جود الرياضة"



الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" الأستاذ ماجد الحقيل ومعالي مساعد وزير

وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات المصاحبة لحملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري" التي انطلقت مطلع شهر رمضان المبارك في هذا العام بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لتستهدف حملة "جود الرياضة" مشاركة وزارة الرياضة والمنظومة والكيانات الرياضية والاتحادات والأندية والجماهير لحث الأفراد على التبرع في منصة جود الإسكان وتأمين المساكن للأسر شديدة الحاجة.

وأكد الوزير الحقيل أن المجتمع السعودي مجتمع معطاء خاصة في أيام هذه الشهر الكريم، مثمنًا دور الرياضيين والجماهير الرياضية والأندية في دعم منصة جود الإسكان وتحقيق مستهدفاتها في الفترات الماضية، مما يعكس الروح والقيمة للرياضة في المملكة العربية

من جانبه أكد معالي مساعد وزير الرياضة تطلع القطاع الرياضي بتوجيه مباشر من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى مواصلة الجهود مع مختلف الجهات الحكومية، نحو تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة، والعمل باستدامة على تنفيذ الخطط المرسومة في رؤية السعودية 2030 في العمل الخيري والمبادرات الاجتماعية، بما يسهم في الوصول إلى أعلى مستويات الاستقرار الاجتماعي للأسر السعودية، فضلاً عن تسابقنا جميعاً لفعل الخير، وبذل العطاء في شهر الرحمة والخير رمضان المبارك.

وتعليقاً على إطلاق حملة "جود الرياضة" ثمّن سعادة المدير التنفيذي لمنصة جود الإسكان عمار الوهيبي دعم وزارة الرياضة للمنصة الذي حظي بمشاركتها في عدد من الحملات في السنوات الماضية وكان لها دور إيجابي وفعال في حملة "دوري جود" وحملة "جود السوبر" وغيرها من المبادرات التي حققت أثرها على حياة الأسر المستفيدة في المنصة ومستقبل أبنائها"

وقد تم إعلان المبادرة في مقر ساحة اكتتاب جود بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن ليلة الرياضيين وشهدت إعلان الرئيس التنفيذي لنادي الهلال المهندس عبدالله الجربوع عن تبرع نادي الهلال بمبلغ مليون ريال، كما شهدت إعلان رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر عن تبرع نادي النصر بمبلغ مليون ريال، دعماً للأسر شديدة الحاجة في منصة جود الإسكان.

وتعد منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي في مجال الإسكان الخيري، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه.

// انتهى //

14:33ت م

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الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسبحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" الأستاذ ماجد الحقيل ومعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله الدلاك، أعلنت وزارة الرياضة بالتعاون مع منصة جود الإسكان اليوم عن إطلاق حملة خيرية لتحفيز الأفراد والجماهير الرياضية على تقديم العطاء السكني وتأمين المساكن للأسر شديدة الحاجة تحت مسمى "جود الرياضة" لتبدأ منذ اليوم وحتى نهاية أيام شهر رمضان المبارك.وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات المصاحبة لحملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري" التي انطلقت مطلع شهر رمضان المبارك في هذا العام بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لتستهدف حملة "جود الرياضة" مشاركة وزارة الرياضة والمنظومة والكيانات الرياضية والاتحادات والأندية والجماهير لحث الأفراد على التبرع في منصة جود الإسكان وتأمين المساكن للأسر شديدة الحاجة.وأكد الوزير الحقيل أن المجتمع السعودي مجتمع معطاء خاصة في أيام هذه الشهر الكريم، مثمنًا دور الرياضيين والجماهير الرياضية والأندية في دعم منصة جود الإسكان وتحقيق مستهدفاتها في الفترات الماضية، مما يعكس الروح والقيمة للرياضة في المملكة العربية السعودية التي تحمل معاني إنسانية وأهدافاً مجتمعية عظيمة يتفق عليها جميع الرياضيين.من جانبه أكد معالي مساعد وزير الرياضة تطلع القطاع الرياضي بتوجيه مباشر من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى مواصلة الجهود مع مختلف الجهات الحكومية، نحو تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة، والعمل باستدامة على تنفيذ الخطط المرسومة في رؤية السعودية 2030 في العمل الخيري والمبادرات الاجتماعية، بما يسهم في الوصول إلى أعلى مستويات الاستقرار الاجتماعي للأسر السعودية، فضلاً عن تسابقنا جميعاً لفعل الخير، وبذل العطاء في شهر الرحمة والخير رمضان المبارك.وتعليقاً على إطلاق حملة "جود الرياضة" ثمّن سعادة المدير التنفيذي لمنصة جود الإسكان عمار الوهيبي دعم وزارة الرياضة للمنصة الذي حظي بمشاركتها في عدد من الحملات في السنوات الماضية وكان لها دور إيجابي وفعال في حملة "دوري جود" وحملة "جود السوبر" وغيرها من المبادرات التي حققت أثرها على حياة الأسر المستفيدة في المنصة ومستقبل أبنائها"وقد تم إعلان المبادرة في مقر ساحة اكتتاب جود بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن ليلة الرياضيين وشهدت إعلان الرئيس التنفيذي لنادي الهلال المهندس عبدالله الجربوع عن تبرع نادي الهلال بمبلغ مليون ريال، كما شهدت إعلان رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر عن تبرع نادي النصر بمبلغ مليون ريال، دعماً للأسر شديدة الحاجة في منصة جود الإسكان.وتعد منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي في مجال الإسكان الخيري، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه.// انتهى //14:33ت م0079

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