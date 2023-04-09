السعودية اليوم / سمو نائب أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لإدارة التسويق والتوعية الصحية بالمنطقة .



عرعر 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

تسلَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، التقرير السنوي عن أعمال إدارة التسويق والتوعية الصحية بالمنطقة، والذي تضمن تفصيلاً عن الأنشطة والحملات التوعوية داخل وخارج المنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة علوان صالح الشمراني يرافقه أعضاء فريق التطوع والتسويق.

وأكد سمو نائب أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية دعم وتحفيز الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية، ونشر وتعزيـز ثقافـة التطوع الصحي، وإبراز الجهود التطوعية المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، إضافةً إلى تعظيم دور أثر التطوع ومنافعه .

وأشاد سموه بما قام به المتطوعون بالمنطقة من جهود كبيرة في المجالات التوعوية الصحية والاجتماعية .

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14:31ت م

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