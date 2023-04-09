السعودية اليوم / أمانة جدة تضبط طناً من المخالفات في معمل لإنتاج الآيس كريم



جدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

أغلقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة موقعاً بحي "السليمانية" تستغله عمالة لإنتاج وتوزيع منتج للمثلجات، وذلك ضمن جهودها لتحسين وزيادة مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والنظامية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس، أن الأمانة واصلت حملتها الموسعة لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية، حيث جرى رصد وضبط معمل داخل مبنى سكني بغرض تجهيز "البسكويت" الخاص بـ "آيس كريم" بطريقة عشوائية ودون مراعاة للاشتراطات الصحية، مع تدني مستوى نظافة الأواني والأدوات المستخدمة وسوء حفظ المواد، وأضاف أنه جرى مصادرة وإتلاف طن من المضبوطات قبل توزيعها وبيعها على المحال التجارية، وتم الإغلاق الفوري للمعمل لاستكمال الإجراءات النظامية.

من جهتها أكدت أمانة جدة، أنها لن تتهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات الصحية، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق كل من تثبت مخالفته وعدم اتباعه للإجراءات اللازمة في إعداد وتقديم وحفظ الأطعمة والمأكولات المقدمة.

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14:29ت م

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