السعودية اليوم / أمانة جازان ترفع 1996 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم بمحافظة أبو عريش



أبو عريش 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش خلال شهر مارس الماضي، 1996 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية قامت بإزالة ورفع 15 سيارة متهالكة، وتسوير 15 مبنى تحت الإنشاء، وإزالة ورفع 322 حاجزاً من الحواجز الخرسانية ، وتسوير 5 مباني تحت الإنشاء .

وبيَّن أن البلدية تقف على كل الملاحظات والبلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي"، مؤكداً ضرورة التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر التطبيق، لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.

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14:07ت م

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