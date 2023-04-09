

الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن عدة أرقام تتعلق بالخدمات الطبية خلال الربع الأول للعام الميلادي الحالي 2023م.

وأوضحت المدينة في تقرير نشر اليوم أن العيادات شهدت تسجيل أكثر من 132 ألف موعد في مختلف التخصصات الطبية، تشتمل على العيادات الخارجية للمستشفى العام، ومستشفى الأطفال، إلى جانب مستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأسنان، وكذلك عيادات مركز الملك فهد للكلى.

وأشارت إلى أن أقسام الطوارئ سجلت أكثر من 42 ألف زيارة لتلقي العلاج اللازم، إضافة لإجراء قرابة 5 آلاف عملية في كل من المستشفى العام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال، ومستشفى الأسنان، من بينها 2257 عملية طارئة .

وأكدت أن المدينة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بوجود تجهيزات طبية حديثة وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.

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12:14ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "سعود الطبية" : تسجيل 132 ألف موعد بالعيادات الخارجية و2257 عملية طارئة خلال الربع الأول للعام الميلادي الحالي 2023م. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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