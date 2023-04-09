السعودية اليوم/ مشاركة فاعلة لحملات التبرع بالدم في صحة المنطقة الشرقية



الدمام 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 إبريل 2023 م واس

نفذت صحة الشرقية ممثلةً ببنك الدم المركزي بالدمام حملات للتبرع بالدم، استهدفت من خلالها دعم مخزون بنك الدم المركزي بمكة المكرمة خلال موسم العمرة، حيث تمكن المركز من توفير وإرسال ١٦٠ وحدة دم من مختلف الفصائل.

وشهدت الحملات مشاركة فاعلة من المتطوعين الذين بادروا بالتبرع لصالح دعم المراكز والمنشآت الصحية بالعاصمة المقدسة، والتي تستقبل خلال شهر رمضان أعدادًا كبيرة من الزوّار والمعتمرين من مختلف دول العالم.

وأكدت صحة الشرقية، حرصها على تنفيذ ودعم حملات التبرع بالدم على مدار العام، مع بذل الجهود المستمرة لترسيخ ثقافة التبرع الطوعي لاستقطاب أكبر عدد من المتبرعين بالدم عبر تعزيز الوعي الثقافي والصحي والإنساني بفوائد التبرع بالدم على الفرد والمجتمع.

// انتهى//

12:06ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.