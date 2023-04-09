السعودية اليوم /أمطار على منطقة جازان



جيزان ١٨ رمضان 1444 هـ الموافق ٠٩ ابريل ٢٠٢٣ م واس

هطلت الليلة الماضية أمطار متوسطة على منطقة جازان شملت ؛ محافظات العارضة ، والدائر بني مالك ، والحرث ، ومركز جبال الحشر.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

11:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.