شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في الهلال قبل مواجهة الطائي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره نادي الطائي، والمقرر إقامتها مساء غدًا الإثنين في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

الدوسري يغيب عن مواجهة الطائي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة “الرياضية” عن موقف النجم سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من المشاركة في مواجهة الطائي.

وأكدت التقارير على أن فرص الدوسري من المشاركة ضد الطائي، التي ستقام غدًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي، تضاءلت بنسبة كبيرة، لعدم جاهزيته.

الدوسري يواصل التأهيل للعودة إلى الملاعب

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوسري سيخضع اليوم لاختبارات بدنية ولياقية، قبل دخوله التدريبات الجماعية، كخطوة تهدف إلى متابعة سير الخطة العلاجية والتأهيلية للاعب قبل العودة من جديد.

ويواصل اللاعب جلسات التدليك لموضع إصابته في مفصل القدم، تحت إشراف البرازيلي أنجيلو، اختصاصي التأهيل العلاجي في الفريق، إلى جانب تخصيص جزء من التأهيل في المسبح الخاص بمثل هذه الإصابات.

وكان قد تعرض الدوسري لإصابة قوية في مفصل قدمه خلال مباراة المنتخب السعودي التجريبية أمام نظيره البوليفي ضمن أيام “فيفا”، وخضع لجلسات علاجية طوال الفترة الماضية.