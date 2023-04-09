شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة في اتحاد جدة قبل مواجهة الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي الوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

العبود يعود للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة

وكشفت تقارير صحفية على أن اللاعب عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قد شارك في تدريب فريقه استعدادا لمواجهة الوحدة.

وكانت أزمة قد تجددت بين اللاعب ومدربه عقب مباراة ضمك الأخيرة، بسبب عدم القيام بواجباته الدفاعية، وأظهرت إحدى اللقطات انفعال نونو سانتو على العبود لعدم أدائه التغطية الدفاعية.

وقر سانتو سحب العبود، الذي كان قد دخل بديلا مع بداية الشوط الثاني، ودفع بظهير أيسر صريح، عقب طرد الظهير أحمد بامسعود بالبطاقة الحمراء.

وهذه الأزمة الثانية التي تقع بين سانتو والعبود، حيث قرر المدرب في وقت سابق تجميد اللاعب لعدم التزامه بالتعليمات، قبل أن يعيده مرة أخرى في الفترة الأخيرة.