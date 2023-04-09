شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اتحاد جدة جاهز للمشاركة ضد الوحدة.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي الوحدة، وذلك مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة في الدوري السعودي

ويلتقي فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، مع نظيره نادي الوحدة، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

رومارينيو يعود من الإصابة قبل مواجهة الوحدة

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الرياضية" عن مشاركة البرازيلي رومارينيو في تدريبات الاتحاد الأخيرة بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في لقاء الجولة 22 أمام ضمك.

وشهدت الفترة الأخيرة تواجد رومارينيو، ما بين العيادة الطبية وصالة الألعاب الرياضية، قبل أن يعود من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المتوقع أن يشارك رومارينيو أمام الوحدة، بعد أن أكمل الحصة التدريبية دون أن يشعر بأي آلام في العضلات.