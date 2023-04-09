شكرا لقرائتكم خبر عن موقف نجم اتحاد جدة من الرحيل بالموسم القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول اقتراب رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، بالموسم القادم.

حقيقة رحيل حمدالله عن اتحاد جدة

وشهدت الساعات الأخيرة، تلقي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عرضًا خليجيًا مغريًا لاستعارته بالموسم القادم.

وأوضحت التقارير على أن نادي بني ياس الإماراتي يجهز عرضًا لضم عبد الرزاق حمد الله على سبيل الإعارة لمدة موسمين، براتب 14 مليون درهم على عامين، علمًا بأن نادي الاتحاد سيدفع نسبة 70% من راتب اللاعب، بقيمة 9.8 ملايين درهم، وفقًا للاتفاق بين إدارة الناديين.

وكان مسئولو نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، قد أعلن عن تجديد عقد عبد الرزاق حمد الله، في فبراير الماضي، ليمتد حتى 2025.

اتحاد جدة يستقر على بقاء حمدالله

وأشارت بعض التقارير خلال الأيام الماضية، إلى وجود أزمة من قِبل عبد الرزاق حمد الله، بعد وجود اهتمام من نادي الاتحاد، بالتعاقد مع كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض عبدالرزاق حمدالله فكرة البقاء على الدكة، وملوحًا بفكرة الرحيل، قبل أن تكشف آخر التقارير عن اتفاق النادي مع حمد الله على البقاء برفقة العميد بشكل نهائي.