السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدّسة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية



مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

باشرت بلدية مدركة التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة ، تنفيذ خططها في التعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي هطلت على رهاط ومدركة أمس ضمن جهودها على مدار الساعة وبشكل مباشر في التعامل و‎معالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية ، وتمّ شفط تجمعات المياه وإزالة الأتربة من الطرقات وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق .

وتبث أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية تحسباً لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة ، وحفاظًا على سلامة السكان والزوار من المعتمرين من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار ، حيث تضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة ، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .

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10:51ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.