السعودية اليوم / سفير المملكة لدى السنغال يقيم حفل إفطار رمضاني



دكار 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي حفل إفطار رمضاني في دار السكن بالعاصمة دكار، بحضور معالي مستشار رئيس جمهورية السنغال وممثل معالي وزير الإعلام وشخصيات إعلامية ورجال أعمال وشخصيات دينية تمثل مختلف الطوائف في السنغال.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين في رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية السنغالية والجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان) والجهات الحكومية الأخرى وعدد من ممثلي المنظمات الدولية وممثلي بلدية دكار وأعضاء سفارة المملكة.

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09:28ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.