السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ساحل كاليدونيا الجديدة



نوميا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ اليوم.

وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركز الزلزال جنوب شرق جزر "لويالتي" قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا، وعلى عمق 138.8 كيلومترات.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال.

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09:01ت م

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