السعودية اليوم / جامعة بيشة تنظم برامج تدريبية ضمن مبادرة " أجاويد"



أبهـا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

تنظم جامعة بيشة عدداً من البرامج التدريبية ضمن مبادرة " أجاويد " بمشاركة العديد من المدربين المتخصصين في مجال القيادة والتخطيط الاستراتيجي.

وتستهدف البرامج التدريبية التي تستمر لمدة يومين، القيادات الإدارية والأكاديمية والتنفيذية ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

وتتناول البرامج التدريبية رؤية منطقة عسير ومتطلبات تنفيذها، ومؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية، والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي بالقطاعات، إضافة إلى معايير الجودة والتميز في العمل الإداري.

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08:50ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.