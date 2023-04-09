اجتماعي / جمعية الدعوة بالعويقيلة توزع أكثر من 20 ألف وجبة إفطار منذ بداية شهر رمضان



عرعر 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

وزّعت جمعية الدعوة والإرشاد بالعويقيلة بالحدود الشمالية 20539 وجبة إفطار للصائمين منذ بداية شهر رمضان ، بمعدل 1369 وجبة يومياً، على 4 مواقع للإفطار.

وأوضحت الجمعية أن 70 متطوعاً ومتطوعة يشاركون في تغليف وتوزيع وجبات الصائمين، بهدف إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين.

من جانب آخر، سيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعويقيلة خلال الأيام الماضية 20 حافلة مجانية لأداء العمرة تقل 1020 معتمراً ومعتمرة.

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07:00ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.