السعودية اليوم / هيئة تطوير عسير تلتقي إعلاميي المنطقة وتستعرض مسار العمل في مبادرة أجاويد الرمضانية



أبها 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

أقامت هيئة تطوير منطقة عسير اليوم، سحوراً رمضانياً شارك فيه إعلاميي المنطقة، وذلك ضمن مبادرة "أجاويد"، التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وذلك لتعزيز التواصل والتفاعل بين الهيئة ووسائل الإعلام المحلية.

وقدم مدير إدارة التنمية المجتمعية بالهيئة الدكتور ناصر آل قميشان شرحاً تفصيلياً عن المبادرة ومساراتها الثلاثة (الوعي، والعطاء، والقوة)، التي تهدف إلى رفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية في رمضان، واستنهاض همم المجتمع المحلي نحو دفع عجلة التنمية، ووضع برامج رمضان المعتادة على جادة طريق إستراتيجية المنطقة.

واستمع الحضور إلى شرح عن مسارات المبادرة التي تعزز سمو الروح المتنامي في شهر البذل والعطاء، عبر صور من المبادرات وتنمية العقل من خلال برامج التوعية المجتمعية في شتى المنصات المختلفة، وإقامة الأمسيات الثقافية وتنظيم الأنشطةٌ الاجتماعية الهادفة إلى رفع وعي المجتمع، وتنمية المنافسات

بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً نقل خلاله أنشطة وفعاليات المبادرة في 18 موقعاً في المنطقة، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عسير.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها هيئة تطوير عسير بشكل دوري على مدار العام، والتي تهدف إلى التعريف بأنشطتها ومشاريعها المتعددة وتعزيز التواصل مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في المنطقة.

// انتهى //

05:24ت م

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أبها 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأقامت هيئة تطوير منطقة عسير اليوم، سحوراً رمضانياً شارك فيه إعلاميي المنطقة، وذلك ضمن مبادرة "أجاويد"، التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وذلك لتعزيز التواصل والتفاعل بين الهيئة ووسائل الإعلام المحلية.وقدم مدير إدارة التنمية المجتمعية بالهيئة الدكتور ناصر آل قميشان شرحاً تفصيلياً عن المبادرة ومساراتها الثلاثة (الوعي، والعطاء، والقوة)، التي تهدف إلى رفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية في رمضان، واستنهاض همم المجتمع المحلي نحو دفع عجلة التنمية، ووضع برامج رمضان المعتادة على جادة طريق إستراتيجية المنطقة.واستمع الحضور إلى شرح عن مسارات المبادرة التي تعزز سمو الروح المتنامي في شهر البذل والعطاء، عبر صور من المبادرات وتنمية العقل من خلال برامج التوعية المجتمعية في شتى المنصات المختلفة، وإقامة الأمسيات الثقافية وتنظيم الأنشطةٌ الاجتماعية الهادفة إلى رفع وعي المجتمع، وتنمية المنافسات الرياضية والألعاب الجماعية والفردية بمختلف أشكالها.بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً نقل خلاله أنشطة وفعاليات المبادرة في 18 موقعاً في المنطقة، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عسير.ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها هيئة تطوير عسير بشكل دوري على مدار العام، والتي تهدف إلى التعريف بأنشطتها ومشاريعها المتعددة وتعزيز التواصل مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في المنطقة.// انتهى //05:24ت م0032

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.