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الأرصاد : أتربة مثارة على نجران وبيشة وتثليث وطريب

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات بيشة وتثليث وطريب والعرين، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وفي نجران، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة، شرورة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة من صباح الأحد.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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