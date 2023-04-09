الأرصاد : أتربة مثارة على نجران وبيشة وتثليث وطريب

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وفي نجران، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة، شرورة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة من صباح الأحد.
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