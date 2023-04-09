تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في مكة وجدة والطائف وبيشة

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ليوم الأحد. وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة، والجموم، وبحرة، والكامل، على أن تكون الدراسة عبر " منصة مدرستي " للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

من جانبها، أعلنت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة اليوم الأحد لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع .

وفي بيشة، أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة في مقرات وفروع الجامعة اليوم الأحد، على أن يكون حضور الطلبة عبر "البلاك بورد" ويستمر دوام الموظفين - عن بُعد - حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها. كما أعلنت إدارة تعليم بيشة تعليق الدراسة في تعليم بيشة والمحافظات التابعة لها تعليميًّا؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي".

وأعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في مقرات وفروع الجامعة كافةً غدًا، على أن يكون حضور الطلبة عبر "البلاك بورد" ويستمر دوام الموظفين - عن بُعد - حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما أعلنت إدارة تعليم الطائف تعليق الدراسة الحضورية غدًا، في تعليم الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي".