الإعفاء لأئمة أجروا مساكنهم - #عاجل

شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لـ«دوت الخليج»، على عدم أحقية الإمام أو المؤذن تأجير سكنه والانتفاع منه، والمحتاج فقط هو الذي سيستفيد من السكن، وقال لدينا 90 ألف جامع ونقوم بإجراءات متعددة لحل المشاكل التي تواجهنا من بعض ضعاف النفوس، إذ أن بعض الأئمة يستغلون سكنهم بالتأجير ونضطر لإعفائهم.

وأشار إلى تعيين 6 آلاف من الأئمة والدعاة مؤخرًا، بهدف إتاحة الفرصة للمواطن لكسب عيشه من أبواب متعددة.

وعن ترك بعض الآئمة مساجدهم في العشر الأواخر والاعتكاف بالحرم، قال آل الشيخ إن القيام بالواجب أهم من السنة، وأثنى على العاملين بالوزارة بمنطقة مكة المكرمة ودورهم الفعال.

أعمال جليلة

جاء ذلك خلال جولته التفقدية أمس لمسجد السيدة عائشة بالتنعيم، مضيفًا أن قيادة البلاد تشدد دائمًا على المصارحة بما يحقق الأمانة بمختلف القطاعات، وعن تفطير الصائمين بمختلف دول العالم قال لـ«دوت الخليج»: هذا العام تم تنفيذ أعمال جليلة وإنسانية على نفقة خادم الحرمين، والتي استفاد منها الملايين، وحظيت برضا كبير من المستفيدين، مشيرًا إلى أن يد المملكة تصل إلى كافة أبناء الأمة الإسلامية في شتى أنحاء العالم من خلال الأعمال الجليلة من تفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور.

ودشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال تفقده أعمال فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أول مسجد ذكي تجريبي بمكة المكرمة، ليكون نواة للعديد من المساجد، كما دشن البوابة الرقمية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة.