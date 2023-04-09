

جدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة تعليق الدراسة اليوم الأحد لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر

// انتهى //

03:21ت م

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جدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة تعليق الدراسة اليوم الأحد لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع .// انتهى //03:21ت م0025

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإدارة العامة للتعليم بجدة: تعليق الدراسة اليوم الأحد في مدارس جدة ورابغ وخليص لتوقعات هطول أمطار مختلفة على المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.