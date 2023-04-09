شكرا لقرائتكم خبر عن إنتهاء أزمة غرامة كهربا مع الزمالك.. الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النجم المصري محمود كهربا، جناح النادي الأهلي، فى طريقه لسداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لصالح نادي الزمالك، والمقدرة بنحو 2 مليون دولار، على خلفية هروب اللاعب من الفارس الأبيض.

هذا وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي، أن أزمة اللاعب فى طريقها للحل بالفعل، وأن كهربا سيقوم بإدراج المبلغ المقدر للعقوبة فى حساب نادي الزمالك، حتي يتثني له التواجد مع الأهلي فى المباريات الحاسمة القادمة سواء فى الإطار المحلى أو القاري.

وأوضح محامي اللاعب فى وقت سابق، أن كهربا سيقوم بسداد الغرامة كاملة فى اليوم الأخير من المهلة التى منحها له الاتحاد الدولي، والمقدرة بشهرين إضافيين، والتى من المتوقع أن تنتهي فى 12 أبريل القادم.



الأهلى يساند كهربا فى قضيته

وأصبحت إدارة الأهلى ملزمة بمساندة اللاعب أمام جماهيره الكبيرة، خاصة أن اللاعب تألق فى الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر، وأصبح من أهم العناصر الهجومية بالفريق رفقة المدرب السويسري مارسيل كولر.

حيث طالب المدرب السويسري بضرورة حل أزمة اللاعب فى الفترة القادمة، لضمان تواجده مع الفريق بصورة أساسية فى المرحلة المقبلة نظرا لأهميته للفريق.