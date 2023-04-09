شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحسم التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

تطورات انتقال راموس للنصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة ماركا الإسبانية، على أن إدارة نادي النصر، تقترب من إنهاء صفقة المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لصالحة.

وأكدت التقارير على أن زيادة الإدارة النصراوية، من العرض المقدم إلى راموس، بشكل جنوني؛ بعد تدخل نادي الهلال، في الصفقة، خلال الأيام الماضية.

وينتهي عقد سيرجيو راموس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في 30 يونيو من عام 2023، ويحقق له الرحيل مجانًا.

تطورات انتقال هازارد للنصر السعودي

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة "elfutbolero"، عن إعادة فتح النصر، المفاوضات مع الجناح البليجيكي إيدين هازارد؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول، بشكل رسمي، وسط تفاؤل بإتمام الصفقة.

ويرتبط هازارد بعقد مع نادي ريال مدريد الإسباني، حتى 30 يونيو 2024؛ حيث لا تمانع إدارة فلورنتينو بيريز، في التخلي عنه، خلال صيف العام الحالي.