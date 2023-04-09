شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يوجه صدمة كبرى لنجم الفريق.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، للنهوض بالفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

الهلال يوقع عقوبة قاسية على نجم الفريق

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال، تستعد لتوقيع عقوبة تاريخية على أحد نجوم الفريق بعد الخسارة أمام نظيره نادي الشباب بثلاثية نظيفة.

وكشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن قرار انضباطي منتظر، من إدارة بن نافل، ضد النجم الكولومبي جوستافو كويلار، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وأكد الصرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن كويلار، يعبث بـ "سمعة" نادي الهلال "العالمية"؛ بسبب تصرفاته المتهورة، في المباريات.

وكان قد حصل النجم الكولومبي، على طرد مباشر، بعد اعتدائه على آرون سالم بوبيندزا، مهاجم نادي الشباب، في لعبة مشتركة بمباراة الديربي.

كويلار يقترب من الرحيل عن الهلال

والجدير بالذكر أن كويلار، يقترب من الرحيل عن الزعيم الهلالي، في صيف 2023 على الرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق، حتى 30 يونيو 2024.