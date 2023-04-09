شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يتلقى عقوبة قاسية بعد الخسارة أمام الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره نادي الشباب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

الهلال يعاقب نجم الفريق بعد الخسارة أمام الشباب

وكشفت بعض التقارير السعودية منذ قليل على أن هناك عقوبة قاسية تنتظر نجم الهلال، بعد الخسارة الكبيرة أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وأعلن القانوني الرياضي أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إيقاف الكولومبي جوستافو كويلار، متوسط ميدان نادي الهلال "مباراتين"، بالإضافة إلى غرامة 20 ألف ريال سعودي.

تفاصيل عقوبة كويلار

وأكد القانوني الرياضي خالد الشعلان، عن أن مدة إيقاف النجم الكولومبي، ستصل إلى 3 مباريات وغرامة 20 ألف ريال؛ وفقًا للمادة 40 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان قد حصل كويلار، على كارت أحمر مباشر؛ بعد اعتدائه بالضرب، على آرون سالم بوبيندز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال الديربي.