شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة بالموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة حول اقتراب رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن صفوف الفريق بالموسم الجديد.

موقف ليفاندوفسكي من الرحيل عن برشلونة

وكانت قد تداولت بعض التقارير عن احتمالية رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني حاليا، خاصة أنه بات مجبرا على تخفيض الأجور بقيمة 200 مليون يورو.

وكشفت آنا ليفاندوفسكي زوجة روبرت ليفاندوفسكي، عن مستقبل زوجها مع الفريق الكتالوني، وسط الكثير من التكنهات باحتمالية رحيله في الصيف المقبل.

قالت آنا ليفاندوفسكي عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، بعدما نشرت لها صورة الهداف البولندي: "حن سعداء في برشلونة".

وأضافت: "لن أتحدث نيابة عن زوجي لكن هو يعرف ما أريده، هو أيضًا يود البقاء في إسبانيا".

ويرتبط ليفاندوفسكي مع برشلونة بعقد لمدة 4 سنوات حتى صيف عام 2026، حيث أن راتبه مع البلاوجرانا تصاعدي حتى الموسم الأخير من عقده.