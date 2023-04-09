شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تتوالى في الهلال بعد الخسارة أمام الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره نادي الشباب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

نجم الهلال يعاني من إصابة قوية

وكشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل عن وجود أزمة جديدة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد ساعات قليلة من خسارة ديربي الرياض، أمام الشباب.

وأكد الإعلامي الرياضي أبو لطيفة، على أن النجم البرازيلي ميشيل ديلجادو، جناح نادي الهلال، يعاني من الإصابة بعد الإصابة أمام الشباب.

وأعلن أبو لطيفة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خضوع النجم البرازيلي، لفحوصات طبية وأشعة، اليوم السبت، على قدمه اليمنى، التي تُعاني من "انتفاخ في المفصل"؛ بسبب لعبة جوانكا المشتركة.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره نادي الطائي، مساء الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.