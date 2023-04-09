شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النصر يحذر لاعبي الفريق قبل مواجهة الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره نادي الفيحاء، وذلك مساء غدًا الأحد في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء بالدوري السعودي

ويلتقي فريق النصر، مع نظيره نادي الفيحاء، مساء غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الرياضية" على أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق النصر، قد حذر نجوم الفريق من صعوبة المباراة وأهميتها، وذلك خلال اجتماع فني مع اللاعبين.

وأجرى جارسيا العديد من التدريبات التكتيكية بالإضافة إلى مناورة قصيرة لم تتجاوز الـ 30 دقيقة، اعتمد خلالها على أيمن يحي في الطرق الأيمن بدلًا من سامي النجعي، كما استدعى عبد العزيز عليوة لاعب وسط فئىة الشباب.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر، المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 53 نقطة.